Beslenme Dostu Okul etkinliği

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 'Beslenme Dostu Okul Projesi' kapsamında yürüyüş ve kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Kumluca'da 'Beslenme Dostu Okul Projesi' kapsamında düzenlenen etkinliğe, Kumluca Atatürk İlk ve Ortaokulu idarecileriyle öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Sabah Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra Yavuz Sultan Selim Parkı'nda toplandı. Burada birlikte kahvaltı yapılmasının ardından etkinlik sona erdi.

Öğretmen Ahmet Özdemir, "Her yıl nisan ayının ikinci haftasında bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet Meydanı'mızdan başlayan yürüyüşümüz Yavuz Sultan Selim Parkı'nda son buluyor. Burada 'Beslenme Dostu Okul Projesi' çerçevesinde kahvaltı veriyoruz. Hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz. Böylece öğrenci, öğretmen ve velilerimiz arasındaki kaynaşmayı sağlıyoruz" dedi.

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