Beşiktaş'tan anlamlı defile

BEŞİKTAŞ Jimnastik Kulübü, özel gereksinimli çocuklar yararına defile düzenlendi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı defilede Kartal Yuvası Sonbahar- Kış 2018-2019 Koleksiyonu sunuldu.

Defileye Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra İzmir Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri ile kentin önde gelen iş insanları katıldı. 22 manken defilenin yapılacağı alana üstü açık bir araçla gelip, ardından podyumda yürüdü. Dans gösterisi de büyük beğeni topladı. Bu geceden elde edilen gelir ile alınan akülü araba ve tekerlekli sandalyeler Sevgi Tohumları Özel Eğitim Okulu'nun katkıları ve aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Muharrem-Belgin, Selin Duran, Ahmet Salih Yiyen

02)Serhan- Emine Şen

03)Atınç, Melissa, Selin, Ebru Abay

04)Lale Can, Dünya Yıldız Can

05)Irmak Yalçınsoy

06)Teoman- Gözde Karadana, Büşra Edebali Özeren- Emir Özeren

07)Uhde Sarıtaş

08)Yaren Çakman

09) Ayşe Gezici

10)Melis Vural, Ebru Salgar

11)Murat Ulu- Seda Erdoğan Ulu

12)Deniz Yorgancıoğlu

13)Özlem Değerli

14)İlknur Değerli

15)Defne Kaya

16)Hamit İhsan-Meltem Tanes, Doğa Nur Sarıca

17) Habibe- Serkan Duman

18)Gizem Oğuzhan

19)Volkan Ceylan, Fikret Orman, Ayşe Gezici, İnan Esen

20)Erman Turan, Murat Koçak, Recep Umursal, Mehmet Cuntşir, İlker İçen, Altuğ Tanrıöğen

21)Dilek Süslüer

22)Özgür-Abdullah Kapukaya

23)Cüneyt-İdil İve Ünal

24)Yeliz-Babacan Pesenkurdu

25)Mutlu Karaoğluol, Mona Gönen

26) Binnaz Gürses, Duygu Türkay

27)Volkan Ceylan

28)Tuğba Üzrek

29)Özlem Dilşener, Ece İçmez

30)Tan Sağtürk Akademi dansçıları