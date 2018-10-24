Beşiktaş'tan anlamlı defile

BEŞİKTAŞ Jimnastik Kulübü, özel gereksinimli çocuklar yararına defile düzenlendi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı defilede Kartal Yuvası Sonbahar- Kış 2018-2019 Koleksiyonu sunuldu.
Defileye Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra İzmir Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri ile kentin önde gelen iş insanları katıldı. 22 manken defilenin yapılacağı alana üstü açık bir araçla gelip, ardından podyumda yürüdü. Dans gösterisi de büyük beğeni topladı. Bu geceden elde edilen gelir ile alınan akülü araba ve tekerlekli sandalyeler Sevgi Tohumları Özel Eğitim Okulu'nun katkıları ve aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01)Muharrem-Belgin, Selin Duran, Ahmet Salih Yiyen
02)Serhan- Emine Şen
03)Atınç, Melissa, Selin, Ebru Abay
04)Lale Can, Dünya Yıldız Can
05)Irmak Yalçınsoy
06)Teoman- Gözde Karadana, Büşra Edebali Özeren- Emir Özeren
07)Uhde Sarıtaş
08)Yaren Çakman
09) Ayşe Gezici
10)Melis Vural, Ebru Salgar
11)Murat Ulu- Seda Erdoğan Ulu
12)Deniz Yorgancıoğlu
13)Özlem Değerli
14)İlknur Değerli
15)Defne Kaya
16)Hamit İhsan-Meltem Tanes, Doğa Nur Sarıca
17) Habibe- Serkan Duman
18)Gizem Oğuzhan
19)Volkan Ceylan, Fikret Orman, Ayşe Gezici, İnan Esen
20)Erman Turan, Murat Koçak, Recep Umursal, Mehmet Cuntşir, İlker İçen, Altuğ Tanrıöğen
21)Dilek Süslüer
22)Özgür-Abdullah Kapukaya
23)Cüneyt-İdil İve Ünal
24)Yeliz-Babacan Pesenkurdu
25)Mutlu Karaoğluol, Mona Gönen
26) Binnaz Gürses, Duygu Türkay
27)Volkan Ceylan
28)Tuğba Üzrek
29)Özlem Dilşener, Ece İçmez
30)Tan Sağtürk Akademi dansçıları