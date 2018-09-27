Beşikdüzü'nde cinayet

İnan KALYONCU/BEŞİKDÜZÜ, (Trabzon), () - TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Yıldıray Şimşek (40) ölü olarak bulundu. Şimşek'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olay, Beşikdüzü ilçesi Duygulu mahallesinde meydana geldi. Duygulu ilköğretim okulu yakınında bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin Yıldıray Şimşek'e ait olduğunu belirledi. Şimşek'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'nden izinli çıktığı öğrenilen Yıldıray Şimşek'in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.