Beşikdüzü cinayeti şüphelisi teslim oldu

İnan KALYONCU/BEŞİKDÜZÜ, (Trabzon), () - TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Yıldıray Şimşek (40) ölü olarak bulundu. Şimşek'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili cinayeti işlediğini itiraf eden Muhammet K. (38) tutuklandı.

Olay, Beşikdüzü ilçesi Duygulu mahallesinde önceki gün meydana geldi. Duygulu ilköğretim okulu yakınında bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin Yıldıray Şimşek'e ait olduğunu belirledi. Şimşek'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'nden izinli çıktığı öğrenilen Yıldıray Şimşek'in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Muhammet K. teslim oldu. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.