Besaş’ın süt ürünleri tesisi dağ yöresindeki çiftçinin yüzünü güldürdü

BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Keles’e kuruduğu BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi, 2018 yılında gerçekleştirdiği süt alımlarıyla bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü. Yıl boyu 4 milyon litreden fazla süt alan tesis, bunun karşılığında çiftçiye 8 milyon TL ödeme yaptı.

Kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle 2013 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açtı Keles Süt Ürünleri Tesisi bölge çiftçisine can suyu olmayı sürdürüyor. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki kalkınma kooperatifleri ve birlikler vasıtasıyla 2018 yılı boyunca çiftçiden 4 milyon litreden fazla süt alan tesis, buna karşılık 8 milyon TL ödeme yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ’ın kurulduğu günden bu yana ‘Tek karımız sağlığınız’ sloganı ile üretime devam ettiğini hatırlatarak, kalite, ekonomi ve hijyenden kesinlikle taviz verilmediğini hatırlattı. Gerek süt ürünleri gerekse unlu mamullerde gıda tüzüğüne tamamen uyulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Halkımızın ürünlere olan ilgisi bir anlamda kalitenin göstergesi. Hem süt grubu hem de unlu mamullerde talepler doğrultusunda ürün yelpazemizi genişletmeye devam edeceğiz” dedi.

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