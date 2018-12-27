Bergamalı tiyatroculara ayakta alkış

İZMİR Bergama Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sergilenen Zincire Vurulmuş Antigone isimli oyun, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Bergama Kültür Merkezi BerKM'de sahnelenen ve Bergama Belediyesi Sanat Yönetmeni Sinan Küçüköz'ün uyarlayıp yönettiği eser, dekorları, makyajı, müziği ve kostümleri ile birlikte yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Yaklaşık 2 bin 500 yıl önce yazılan Sophocles ve Aiskhylos'un eserlerinden uyarlanan, adalet arayışının ve düşünce özgürlüğünün dışavurumunun anlatıldığı oyun, tiyatro severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bergama Belediyesi Şehir Tiyatrosu bu performansıyla sanatseverlerden tam not aldı. Dakikalarca ayakta alkışlanan eserin etkileyici final sahnesinin ardından seyirciyi selamlayan oyuncular, sahneye Sanat Yönetmeni Sinan Küçüköz'ü davet etti. Küçüköz, yaptığı konuşmada seyirciye teşekkür etti. Uzun süre alkış alan oyunda, Alev Çakır, Berkay Tokbay, Bülent Türkmen, Deniz Özaydemir, Derya Mercan, Eyüp Gülmez, Fikret Avcı, Fatih Döner, Mehdi Gizli, Meltem Akbaba, Nazlı Deniz Tan, Nurhayat Kızıltuğ, Oğuz Toy, Şahinde Darılmaz, Ümmihan Yetim, Yağız Yamaç Taşçı ve Yağmur Ekin Karayelli rol aldı.

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