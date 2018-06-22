Bergamalı gençlere klarnetli moral

İZMİR'in Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve klarnetin usta ismi Mansur Köfeci, 30 Haziran- 1 Temmuz arasında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan ilçedeki gençlere moral ziyaretinde bulundu.

Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, Bergama'nın yerel simgelerinden biri olan klarnetin Türkiye çapında tanınan ismi Mansur Köfeci ile birlikte Bergama Tarih Araştırmaları Kütüphanesine gelerek, sınava hazırlanan gençlere sürpriz yaptı. Yıl boyunca Bergama Kültür Merkezi BerKM'de yer alan kütüphanede sınava hazırlanan gençler, karşılarında Başkan Gönenç ile birlikte klarnet ustası Mansur Köfeci'yi görünce kısa bir şaşkınlık yaşadı. Ardından kütüphaneyi saran melodilere alkışlarla karşılık verdi. Gençlere sınavda başarılar dileyen Gönenç, "Öğrencilik yıllarında aynı sorunları biz de yaşadık. Geçen sene benim kızım da üniversiteye gitti. Dolayısıyla yaşadığınız sıkıntı ve heyecanı biliyorum. Günün bu saatinde burada olduğunuza göre zaten çalışıyorsunuz. Umarım bütün çalışmalarınızın ve emeklerinizin karşılığını alırsınız" dedi.

BERGAMA (İzmir), ()

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