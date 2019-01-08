Bergama Kolektif Müzik Buluşması'nın 4'üncüsüne hazır

İZMİR'in Bergama ilçesinde, dünyaca ünlü caz sanatçısı Timuçin Şahin öncülüğünde Bergama Kolektif Hayal Gücü Müzik Merkezi'nin (BKHMM) tarafından 4'üncüsü düzenlenecek 'Kolektif Müzik Buluşması'nın 12 Ocak - 16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Bergama Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'ndeki her yaştan müzisyen ve dinleyiciye açık olan buluşmanın, uluslararası eğitmenleri, kolektif grup dersi formatında; doğaçlama, enstrüman, müzikal hayal gücü ve beste üzerine atölye çalışmalarında bir araya getireceği belirtildi. Sanat ve eğitim yönetmenliğini gitarist, besteci, eğitmen Timuçin Şahin'in yapacağı etkinlikte; Matt Pavolka (kontrabas), Deniz Gülfırat (klasik gitar), Anıl Gelenler (klasik gitar), Zehra Sak (keman), Enric Monfort (perküsyon), Lukazs Zyta (davul), Halil Çağlar Serin (elektrik bas), Mehmet Can Özer (besteci, elektro akustik müzik), Hülya Tunçağ (radyo yapımcısı ve müzik yazarı), Alp Turaç (ses ve kayıt teknisyeni) ve Payam Gül Susanni (piyano) gibi dünyanın önde gelen müzisyeni ve sanatçısı birayaa gelecek.

Müzik otoritelerince 'Ezber bozan bir eğitim habitatı' olarak tanımlanan ve farklı sosyal statü, yaş ve eğitim seviyelerindeki katılımcılara üst düzey bir eğitim olanağı sunan Bergama Kolektif Hayal Gücü Müzik Merkezi'nin etkinliği 5 hafta sürecek. Eğitimler, 'Bergama Çocuk Müzisyenleri Kolektifi', 'Müzikal İfade Biçimleri', 'Keman Atölyesi', 'Perküsyon Atölyesi', 'Piyano Atölyesi', 'Dinleme Sanatı', 'Gitar Atölyesi', 'Enstrümantalistler İçin Atölyeler' başlıkları altında toplanacak. Ayrıca Kolektif Hayalgücü Orkestrası provaları da çalışmanın bir parçası olacak.

Etkinliğin son haftasında 15 Şubat Cuma günü dünyaca ünlü caz sanatçısı Timuçin Şahin Trio, 16 Şubat Cumartesi günü de Kolektif Hayalgücü Orkestrası konser verecek.

BERGAMA (İzmir), ()

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