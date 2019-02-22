Bergama İZBAN hattı endişelere neden oldu

İZMİR’i kuzeyden güneye bağlamak amacıyla hayata geçirilen raylı sistem yatırımları Bergama'da kamulaştırmadan kaynaklanan nedenlerle kesintiye uğradı. Bergamalı sanayiciler, 57 kilometre uzunluğundaki Aliağa-Çandarlı-Bergama demiryolu hattının bir an önce tamamlanmasını beklerken Aliağa'daki yatırımcılar ise projenin kentteki mevcut bağlantı ağlarını kapatmayacak ve azaltmayacak şekilde yeniden revize edilmesini istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'ın Bergama'ya uzatılması projesi kapsamında 8 istasyon, 11 üst geçit ve 23 alt geçit yapacak. Ancak istasyon, karayolu alt geçit ve üst geçit köprü projelerinin yapımına başlanması için gerekli kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Protokol gereği Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın tamamlayacağı kamulaştırmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi hazır durumda olan yerlerde ihaleye çıkacak.

"İZBAN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Bergama Ticaret Odası (BERTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, İZBAN'ın Bergama'ya getirilmesinin kentin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek çalışmaların hızlandırılmasını istedi. İZBAN ile birlikte İzmir'in merkezine kadar tek araçla ulaşabileceklerini dile getiren Ürper, kuzey Ege'nin de kent merkeziyle bağlantısının güçleneceğini söyledi. Bölgedeki yatırımlarla ilgili bir doğum sancısı yaşandığını öne süren Ürper, Bergama'nın önümüzdeki dönemde ticaretle ilgili önemini arttıracağını belirterek, "Bergama'ya yeni bir organize sanayi bölgesi (OSB), bir serbest bölge ve tarıma dayalı ihtisas OSB kurulacak. Orta veya uzun vadede hayata geçirilecek bu yatırımlar ile birlikte Çandarlı Limanı'nın devreye girecek olması bölgemizin önemini daha da arttıracak. Birkaç yıl içinde serbest bölge için alt yapı çalışmalarına başlanacağını tahmin ediyoruz. Sadece Bergama'nın değil tüm kuzey Ege'nin önemi artıyor" dedi. Dikili ile Bergama ilçeleri arasındaki 26 kilometrelik alanda bu 3 yatırımın hayata geçeceğini ifade eden Fikret Ürper, bölgede ciddi bir nüfus yoğunluğu yaşanmaya başlanacağına dikkat çekti. Dikili, Bergama, Kınık ile diğer yerleşim birimlerinin orta ve uzun vadede yoğun göç alacağını anlatan Başkan Ürper şunları söyledi:

"Bölgemiz gelişirken, bağlı bulunduğumuz ille doğru bir toplu ulaşım sistemini oturtmalıyız. İZBAN'ın tamamlanması bu gelişmelerin gerisinde kalırsa çok büyük sıkıntı yaşanır. İZBAN ile birlikte demiryolu hatları da çekilecek ve yük trenleri seferlere başlayacak. İZBAN bizim için çok önemli. Proje, yatırımlarla paralel ilerlemeli hatta daha erken tamamlanmalı. Bizim talebimiz programda olan bu projenin hızlı bir şekilde yatırıma dönüştürülmesi. Kamulaştırmanın yanında alt yapı çalışmalarıyla ilgili sorunlar yaşanıyor. Biz yürüyen projenin hızlanmasını biliyoruz."

"ULAŞIM AKSLARIMIZ KESİNTİYE UĞRAMASIN"

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa’dan Bergama’ya uzayacak olan demiryolu hattının yalnızca İZBAN hattı olarak İzmir’in güneyi ile kuzeyini birleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda Çandarlı Limanı'na ulaşarak yük taşımacılığında da önemli bir rol üstleneceğini dile getirdi. İZBAN demiryolu hattının Aliağa’dan Bergama’ya uzatılması projesinin mevcut haliyle gerçekleştirilmesi durumunda, Aliağa şehir merkezinin ikiye bölüneceğini dile getiren Ertürk, "Tüpraş, Star Rafineri ve diğer sanayi kuruluşlarının İzmir-Çanakkale karayoluna bağlanlamalarını sağlayan Rafineri Kavşağı'nın kapatılması ile ulaşım kanallarının yüzde 60’ı kapanacak. Karayolları tarafından yürütülen kavşak projeleri ve Devlet Demiryolları tarafından yürütülen demiryolu projeleri, başta yarımadada bulunan Petkim, Tüpraş, Star Rafineri, gemi söküm tesisleri, LNG ve LPG tesisleri ile ilçe sanayisinin lojistik ihtiyacının karşılandığı kamyon garajı olmak üzere ve buna ek olarak ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Özellikle Tüpraş kavşağı olarak bilinen kavşağın, demiryolu geçişi dolayısıyla kapanmak zorunda olması, sanayi tesisleri giriş ve çıkışı için büyük önem taşıyan üç şeritli İnönü Caddesi'nin de iptal olmasına neden olacak. Bu durum ilçenin iki çıkış aksının yüzde 60 oranında körleşmesine sebep olarak, ilçe çıkışı için tek seçenek haline gelen Necmettin Giritlioğlu Caddesi'nin trafik yoğunluğunu arttıracak. Firmaların hammadde ve mamul madde sevkiyatlarının gerçekleşmesi ve bu kuruluşlarda çalışan insanların iş yerlerine ve ikametlerine aynı zamanda sağlık ve eğitim kurumlarına ulaşma kabiliyetleri noktasında büyük sıkıntılar doğurmasına sebep olacak" diye konuştu.

Aliağa’daki tüm kurum ve kuruluşlar olarak devletin yetkili makamlarıyla görüşerek projenin rehabilite edilmesini istediklerini anlatan Ömer Ertürk, projenin kentteki mevcut bağlantı ağlarını kapatmayacak ve azaltmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Ertürk, "Konu ile alakalı tüm kurum ve kuruluşlarımız da ellerinden gelen desteği vererek ilgili bir şekilde bizlerle diyaloglarını sürdürmekteler. Sürecin devamında ülkemiz ve bölgemiz için büyük önem taşıyan ve destek verdiğimiz demir yolu projesinin ilçemizden geçişinin ulaşım akslarımızı kesintiye uğratmadan çözüme kavuşacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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