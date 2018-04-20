Bergama'da Uluslararası Çocuk Şenliği coşkusu

İZMİR'in Bergama ilçesinde, Belediye tarafından bu yıl 22'incisini düzenlenen 'Uluslararası Bergama Çocuk Şenliği', renkli görüntülerle başladı.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birleştirilen 22'inci Uluslararası Bergama Çocuk Şenliği, konuk ekiplerin katılımı ve geleneksel kortej yürüyüşü ile başladı. 'Bütün Dünya Çocukları Kardeştir' sloganı ile Bergama Endüstri Lisesi önünden başlayan kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada bir konuşma yapan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Ulusumuzun kurtarıcısı, ülkemizin, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk farklılığını burada da gösteriyor. Belki de yeryüzünde çocuklara bayram ilan etmiş tek siyasi lider. Cumhuriyet Türkiye'sinin ve demokratik parlamenter sistemin kurumu olan TBMM'nin kuruluş yılı ile bir çocuk bayramını bir arada kutlayan bir ülkeyiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen hemen her ilinde ve ilçesinde bu bayramın kutlamaları başladı. Tam 22 yıldır Bergamalı çocuklar dost ve kardeş şehirlerden gelen çocuklar ile bir şenlik havasında bu bayramı kutluyorlar. Tabii ki başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bu bayramı çocuklarımıza armağan edip onları cumhuriyetimizin gerçek bekçileri ve yaşatıcıları olarak onurlandırdığı için şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.

Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan ise konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesini anlatarak, tüm çocukların bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından ise ilçe okullarının ve gelen konukların halk oyunları gösterileri vatandaşlar tarafından beğeni ile izlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birleştirilen çocuk şenliği, çeşitli aktivitelerin ardından 24 Nisan Salı günü konuk ekiplerin Bergama'dan ayrılmasıyla sona erecek.

BERGAMA (İzmir), ()

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