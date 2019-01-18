Bergama'da merkezden kırsala tüm çocuklar tiyatroya

İZMİR'in Bergama Belediyesi sadece kent içindeki değil, kırsal mahallelerdeki çocukları da Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) tiyatro ile buluşturuluyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki 1800 çocuk daha tiyatro oyunu izlemenin keyfini yaşadı.

Bergama'da Tiyatro Kalemi Tiyatro Topluluğu oyuncuları, 15 Ocak'ta 'Haydi Masallar', 16 Ocak'ta 'Kırmızı Başlıklı Kurt' ve 17 Ocak'ta da 'Gökkuşağı Ormanı' adlı oyunlarını sahneledi. İki seans halinde sahnelenen oyunları, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal Çamavlu, Karaveliler, Kıranlı, Zeytindağ, Çitahmetbeyler ve Dereköy'den belediyeye ait minibüslerle taşınan öğrenciler de izledi. Oyun sonunda Bergama Belediyesi tarafından kırsal mahallelerden gelen öğrencilere çeşitli kumanyalar dağıtılıp, tüm çocuklara magnet ve puzzle hediye edildi.

CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, çocukları sanatın her dalı ile buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Gönenç, "Herşey geleceğimizin teminatı çocuklarımız için. Sanat, tiyatro geliştirir. Gelişen birey tutucu, gerici, baskıcı düzene karşı bilimden ve çağdaşlıktan yana olur. Biz de çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla keyif alacakları bir atmosferde, eğlenceli vakit geçirmelerini sağladık. Sadece kent içinde değil, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklarımızı da kapsayan programlar hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Bergama'da geçen ay da ilçe merkezi ile kırsal Pınarköy, Sarıdere, Narlıca, İsmailli, Ayazkent, Bölcek, Göçbeyli, Tepeköy, Yukarıbey ve Aşağıbey mahallelerinden öğrenciler tiyatro oyunu seretme keyfi yaşamıştı. Bergama'da böylelikle son 4 ayda toplam 4 bin 400 çocuk tiyatro ile buluşturulmuş oldu.

BERGAMA (İzmir), ()

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