Bergama'da emekli astsubay Akın Yasa da aday adaylığını açıkladı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, CHP'den belediye başkan aday adaylığını açıklayan üçüncü isim ise 53 yaşındaki emekli astsubay Akın Yasa oldu.

Evli, 1 çocuk, babası Akın Yasa, aday adaylığı dosyasını CHP Bergam İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz'a teslim etti. Ardından da düzenlediği basın toplantısıyla aday adaylığını duyurdu. Yasa, adaylık açıklamasında, "İzmir'in en iyi çalışan en aktif belediye yönetimini, sosyal belediyecilik anlayışı ile oluşturmak ve halkla birlikte, halka hizmet için bu göreve talibim. Hayatımın hiçbir evresinde makam ve koltuk hırsıyla değil, daha iyi nasıl yaparım, bu problemi nasıl çözerim düşüncesiyle hareket ettim" dedi. Yasa, problem üreten değil problem çözen, tüketen değil üreten ve üretime katkı koyan bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağını belirtti.

Bergama Belediye Başkanlığı için daha önce bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketi bulunan işadamı Salih Özçifti ve emekli öğretmen Hasan Hüseyin Kuşçu da aday adaylıklarını açıklamıştı.

Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()

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