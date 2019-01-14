‘Bereket Sofrası’ Bursa Kent Hali’nde kuruldu

BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ‘Bereket Sofrası’ adlı etkinlik bu kez Bursa Kent Hali’nde gerçekleşti. Burada hal esnafıyla birararaya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıların sağlıklı gıda ile buluşması adına ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın geleneksel hale getirdiği ‘Bereket Sofrası’ adlı vatandaş buluşması bu sefer Bursa Kent Hali’nde gerçekleşti. Buluşmada Başkan Aktaş’a AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da eşlik etti. Aktaş, gıda güvenliği noktasında aralıksız mesai harcadıklarını ifade ederek, “Bursalıların sağlıklı gıdaya ulaşması anlamında kararlıyız. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. Sizlerden de destek bekliyoruz. İnşallah vatandaşımızın da teveccühüyle seçimden sonra yetkiyi alarak belirlediğimiz hedeflere koşar adım ilerleyeceğiz” dedi.

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