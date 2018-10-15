Bereket Enerji, TÜMKAF'da

DENİZLİ'de merkezi bulunan Bereket Enerji Grubu, İstanbul'da Teknik Üniversitesi'nin öncülüğünde gerçekleşen Türkiye Mühendislik ve Kariyer Fuarı'na katılarak öğrencilere, temiz enerji, HES projeleri ve enerji ticareti gibi konularda bilgiler verdi.

Bereket Enerji Grubu, kısa adı TÜMKAF olan Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı'na katıldı. İstanbul'da başlayan fuar, iş arayışında olan ve staj yapmak isteyen mühendis adaylarının akınına uğradı. Fuarda stant açan Bereket Enerji, iş hayatına atılacak öğrencilere 'CV nasıl hazırlanır', 'meslek seçimi' ve 'çalışma hayatında dikkat edilmesi gereken konular' hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi. Stantta, öğrencilere ayrıca Bereket Enerji Mühendisleri Cihat Akkoç, 'temiz enerji, temiz gelecek', Yavuz Selim Yalçın, 'HES projeleri yapım aşamaları ve proje örnekleri', İsmail Mahmur ve Merve Beydemir ise 'enerji ticareti nasıl yapılır' konularında sunumlar eşliğinde konferans verdi. Son yıllarda mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin enerji sektörüne ilgi gösterdiğini anlatan Bereket Enerji Üretim A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Sultan Piltan, "Öğrencilere iş hayatı yolunda rehberlik etmeyi ve aydınlatmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle, Türkiye'nin en geniş kapsamlı TÜMKAF'a her yıl katılıyoruz. İnsana yapılan yatırımın önemini biliyor ve bu çalışmayı en büyük sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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