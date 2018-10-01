Bereket Enerji Grubu 8 şirketiyle, Ekonomist Dergisi'nin ilk 500 şirketinde

DENİZLİ merkezli Bereket Enerji Grubu'nun 8 şirketi, Ekonomist Dergisi'nce 2017 yılı ciroları dikkate alınarak gerçekleştirilen Anadolu'nun 500 şirketi araştırmasına girdiği bildirildi.

Ekonomist Dergisi, 2017 yılı ciroları dikkate alarak Anadolu'nun 500 şirketi araştırması yaptı. Araştırmada İstanbul, Ankara ve İzmir'deki şirketler değerlendirmeye alınmadı. Bu nedenle, Bereket Enerji Grubu'nun şirketleri arasında ciro büyüklüğünde 1'inci sırada olan Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile 3'üncü sırada bulunan İzmir merkezli GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. listeye giremedi. Ancak Bereket Enerji Grubu'nun bu şirketleri dışındaki 8 şirketi olan Aydem 11'inci, ADM Elektrik Dağıtım 68'inci, Yatağan Termik 103'üncü, Bereket Elektrik 106'ıncı, Bereket Enerji 120'inci, Çatalağzı Termik 140'ıncı, Elsan 174'ünçü, GDZ Enerji şirketi ise 327'nci sırada Anadolu'nun ilk 500 şirketi arasına girdi. Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, Ekonomist Dergisi'nin araştırmasında gruba bağlı 8 şirketin ilk 500 içinde yer almasının gurur verici olduğunu belirterek, "İstikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürüyoruz. Enerji sektörü yüksek teknoloji, bilgili ve deneyimli kadrolar ve yüksek finansman gerektiren bir sektördür. Böyle bir sektörde 10 bini aşkın çalışanımızla ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için büyük çaba gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Enerji sektörü için her çabamız Türkiye'nin geleceği, Türk halkının mutluluğu içindir" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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