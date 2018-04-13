Bennu Yıldırımlar, öğrencilere öykü okudu

BURSA’nın merkez Nilüfer ilçesinde öğrencilerle buluşan tiyatro sanatçısı Bennu Yıldırımlar, yazar Sevgi Soysal'ın ‘Barış Adlı Çocuk’ kitabındaki ‘Eskici’ öyküsünü okuyarak, onları hayal dünyalarında yolculuğa çıkardı.

Nilüfer Belediyesi’nin 2018 Yılın Yazarı Sevgi Soysal etkinlikleri kapsamında yazarın hikayeleri, sanatçıların okumalarıyla Nilüfer’deki öğrencilerle buluşuyor. Sevilen tiyatro sanatçılarından biri olan Bennu Yıldırımlar da, Nilüfer Belediyesi Üçevler Kütüphanesi’nde Tan Okulları öğrencileriyle bir araya geldi. Yıldırımlar, çocuklar için, Sevgi Soysal’ın ‘Barış Adlı Çocuk’ kitabından ‘Eskici’ öyküsünü okudu. ‘Eskici’ adlı öyküyü öğrencilerin hayal dünyasına taşıyan Bennu Yıldırımlar, gençlere tavsiyelerde de bulundu. Yıldırımlar, “Erkeklerin kadınları, kadınların da erkekleri anlaması gerekiyor. İleride sizler de çocuk sahibi olduğunuzda çocuklarınıza vereceğiniz düşüncelerle toplum daha başka bir şekilde şekillenecek ona güveniyorum. O yüzden ‘Eskici’ öyküsünü seçtim. Önemli olan bizim hayattan ne istediğimiz, kendi özgürlüğümüz ve eğitimimiz. İlerisi için umut verici düşünceleriniz olsun diyorum. Umarım hayatınızın daha sonraki yıllarında, hiçbir şekilde sınırlanmayan özgür günler bekliyordur hepinizi. Sizler de bunlar için, eğitimlerinize güzel güzel devam edin ve hayattan umudunuzu hiçbir zaman eksik etmeyin” dedi.

Öğrencilerin ilgiyle dinlediği etkinliğin sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, tiyatro sanatçısı Bennu Yıldırımlar’a okumasından dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına teşekkür ederek anmalık hediye etti.