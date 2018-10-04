'Benim işim girişim' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

ERCİYES Üniversitesi Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliğiyle düzenlenen 'Benim İşim Girişim' Yarışması'nın 1'inci dönem finali ve ödül töreni gerçekleştirildi. Jüri değerlendirmesi sonucunda 1'inciliği, B-Kare II 1'inci takımından Behlül Koç ve ekip arkadaşları aldı.

ORAN ve Erciyes Teknopark A.Ş. işbirliği ile bölgede teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen “Benim İşim Girişim” yarışmasına 245 proje başvurdu. Projeler arasından 71 başvuru ön elemeyi geçerek girişimcilik kampına katılma hakkı elde etti. Girişimcilik kampındaki eğitimlerin ardından adaylar tekrar jüri karşısına geçti ve “Sağlık Teknolojileri, Giyilebilir Teknolojiler, Malzeme ve Oyun Tasarımı” alanlarında çalışacak 10 girişimci ekip büyük ödülün sahibi oldu. Sekiz ay boyunca yaptıkları çalışmalar sonrasında 10 girişimci ekibin 6 tanesi ise finale kaldı.

Teknopark Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

'ARTAN NÜFUSUMUZ ENDÜSTRİ 4.0'A GEÇMEYE ZORLUYOR'

Endüstri 4.0'ın önemine vurgu yapan Vali Kamçı, "Cumhuriyetin kuruluş döneminde emek yoğun sektörlerde yapılan yatırımlar, artan nüfusumuz ile birlikte bizleri endüstri 4.0’a geçmeye zorlamaktadır. Bu yeni sanayi devrimi sonrası genç nesillerimizin üretime katkısı kas gücü ile değil, beyin gücü ile olacaktır. Genç nesillerimizin daha müreffeh bir hayat nizamına erişebilmesi için bizler de bu değişimin farkındayız. Türkiye’de teknolojik anlamda yaşanan gelişmeler ve genç kuşakların ilgisi, her ne kadar istenen seviyede olmasa da bizlere umut vermektedir. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı Uygulayıcı kuruluşluğu görevini 3 yıl başarı ile yürütmüş olan Erciyes Teknopark olarak 500’den fazla girişimci adayı bu pazar için hazırlanmış ve 57 girişimci takım BIGG programına Erciyes Teknopark aracılığı ile başvurmuş ve bunların 36 tanesi destek almaya hak kazanarak şirket kurmuşlardır. Bölgemizdeki girişimcilik kültürünü ve girişimci sayımızı arttırmak amacı ile 2017 yılında başladığımız görüşmelerin meyvesini bugün yiyoruz. Prototip üretimi konusunda Türkiye’de ilk defa, sadece startup olarak şirket kurmuş firmalara değil, fikir aşamasında olan gençler arasında düzenlenen bu ödüllü yarış ile gençlerimizin hayalini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalamış ve Kayseri olarak bir farka imzamızı atmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Girişimcileri teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getiren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, “Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından birlikte organize edilen Benim İşim Girişim İş Fikri Yarışması ile bölgemizde teknoloji geliştirme içerikli, ticari değer taşıyan, yenilikçi iş fikirleri olan girişimci adaylarının, ekipleri ile birlikte iş fikirlerini hayata geçirmelerinin teşvik edilmesi amaçlandı. Bu amaç kapsamında da jüri değerlendirmesinden geçen 245 teknoloji tabanlı iş fikrinden bugün burada en iyi üç girişimci ekibi belirledik. Finale kalmaya hak kazanan takımlar sekiz ay boyunca yoğun bir tempoyla nitelikli eğitimler, mentor ve rehberlik desteği aldılar. Bu süreçte de Sera Kuluçka Merkezi’nin tüm imkanlarından ücretsiz faydalandılar" ifadelerine yer verdi.

'GİRİŞİMCİLİK BİZİM GENLERİMİZDE VAR'

Artık dijital bir dünyada yaşandığını ifade eden KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Artık dünya eskisi gibi değil. Eski teknoloji yok. GElişen bir dünyada yaşıyoruz. Teknoloji ile bu girişimcilik ruhunu birleştirmek gerekiyor. Türk insanı cesaretli ve sabırlıdır. Kayseri'nin suyunu içen herkesin ruhunda mutlaka girişimcilik vardır. Kayserili olarak bizlerin genlerinde girişimcilik ruhu var. Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, gençlere önem verdiklerini ifade ederek, "Her ülkeden mal alıp satıyoruz. Uluslararası rekabeti becerebilmemiz gerekiyor. Yüksek teknoloji ürünlerini mutlaka üretebiliyor olmamız lazım. Ülkemizin zenginleşmesi için girişimciliğe büyük görev düşüyor" sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından finale kalan öğrenciler proje sunumlarını yaptı. Sunumların ardından ise, jüri üyelerinin değerlendirmesi sonrası ilk 3'e giren girişimcilere ödülleri takdim edildi. Değerlendirme sonunda 1'inci BKare ekibi "Gıdalar için Koruyucu Biyojel" projesi ile, 2'inci "Bebekler için Vücut Fonksiyonlarını Ölçen IOT Bileklik" projesi ile Babythings ekibi, 3'üncüsü ise,"Ev Tipi Bebek İdrar Enfeksiyon Test Kiti" projesi ile BabyLab ekibi oldu.

Öte yandan, Benim İşim Girişim Yarışması II. Dönemi için, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark arasında işbirliği protokolü imzalandı.

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