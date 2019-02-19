'Benim Güzel Pabuçlarım' oyunu beğenildi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde sahnelenen 'Benim Güzel Pabuçlarım' adlı tiyatro oyunu, çocuklarla ailelerinin beğenisini topladı.

Alaşehir Belediyesi Tiyatro Okulu'nun hazırladığı 'Benim Güzel Pabuçlarım' adlı tiyatro oyunu, miniklerden ve ailelerinden tam puan aldı. Yönetmenliğini Nurcan Narinç ve genel sanat yönetmenliğini Şekip Noyanalpan'ın yaptığı oyun, 13 kez ücretsiz olarak sahnelendi. Son olarak Münir Özkul Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunu, bugüne kadar yaklaşık 5 bin kişinin ücretsiz izlediği belirtildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Yaklaşık 5 bin vatandaşımızın izlediği tiyatro oyunumuz, yoğun talep üzerine belli aralıklarda sahnelenmeye devam edecek. Tiyatro oyunumuzun kısa sürede hazırlanmasında emeği geçen Yöneten Nurcan Narinç, Genel Sanat Yönetmeni Şekip Noyanalpan ve tiyatro okulu kursiyerlerimizi tebrik eder, katılımlarından dolayı çocuklarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de devamlı yeni oyunlar üreterek halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Ben tüm vatandaşlarımızı özellikle çocuklarımızı tiyatro oyunumuzu izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

ALAŞEHİR (Manisa), ()

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