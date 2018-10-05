Benidorm Belediye Başkanı'ndan Antalya'ya övgü

ANTALYA, () - İSPANYA'nın turizm kenti Benidorm'un Belediye Başkanı Antonio Perez Perez ve İspanyol turizmcilerden oluşan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret etti. Başkan Perez, Antalya'da altyapının kusursuz işlediğini belirterek, "Antalya'nın turizmdeki başarısı dikkat çekici ve örnek almak için geldik" dedi.

İspanya'nın Valensiya bölgesinde yer alan 65 bin nüfuslu bir balıkçı kasabası iken yılda 5 milyona yakın turist ağırlayan bir yer haline gelen Benidorm'un Belediye Başkanı Antonio Perez Perez ile İspanyol turizmcilerden oluşan heyet, Antalya'ya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret eden İspanyol heyet, görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu da hazır bulundu.

'ANTALYA'NIN BAŞARISI TAKDİRE ŞAYAN'

Başkan Perez, dünyanın en çok turist ağırlayan şehirlerinden biri olan Antalya'nın turizmdeki başarısından ve deneyimlerinden faydalanmak istediklerini belirterek, “Antalya'nın turizmdeki başarısı dikkat çekici ve örnek almak için geldik" dedi. Perez, turizm modelini incelemek için Antalya'daki otelleri ziyaret ettiklerini ve turizmcilerle bir araya geldiklerini belirterek, “Antalya'daki 5 yıldızlı otellerin resort sistemi, kalitesi, konforu, konukların tüm ihtiyaçlarına cevap veren konseptleri, güvenlik, havaalanı idaresi, misafirperverlik, müşteri memnuniyetindeki başarısı takdire şayan" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TÜREL'E ALT YAPI TEŞEKKÜRÜ

Perez, yılda 14 milyona yakın turiste ev sahipliği yapmasına rağmen belediye tarafından yapılan yol, su, alt yapı, ulaşım gibi konularda hiçbir sorun yaşanmamasının ise önemli bir başarı olduğuna vurgu yaptı. Perez, özellikle turistik bölgelerde yapılan çevreye duyarlı arıtma tesislerinin Antalya'nın denizinin kirlenmemesi adına son derece önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekti. Başkan Perez, “Bu kadar çok otelin olduğu ve yılda 14 milyona yakın turiste ev sahipliği yapan bir şehirde belediyenin kontrolünde olan alt yapı hizmetlerinin kusursuz bir şekilde işlemesi çok önemli ve övgüye değer. Bu çerçevede Menderes Türel'e şehrin belediye başkanı olarak çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Başkan Türel çalışmalarıyla Antalya'yı turizmde dünyanın parlayan yıldızı haline dönüştürüyor" dedi.

ANTALYALI TURİZMCİLERLE İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Turizm sektöründe Antalya'nın çok büyük bir ivme kazandığına da vurgu yapan Başkan Perez, “Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı başta olmak üzere her alandaki çalışmalarının şehrin yakalamış olduğu bu ivmenin artmasında katkısı büyük. Örneğin Antalya'da Rus turistlerin hakim olması, Rusya'nın en büyük 5 tur operatörünün Türk olması dikkat çekici. Bu anlamda İspanya'nın önemli destinasyonlarından biri olan Benidorm kentiyle Antalyalı turizmciler nasıl bir iş birliği yapabilir? Bu konuyu çok önemsiyoruz. Türel'in deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Menderes Türel ise bu yıl 14 milyona yakın turisti ağırlaması beklenen Antalya'nın dünyanın en çok konaklamalı ziyaret edilen üçüncü şehri olmaya aday olduğunu söyledi. Türel, turizmde bir marka haline gelen Antalya'nın deneyimlerini Benidorm ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.

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