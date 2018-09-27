Bembir-Sen kongresi yapıldı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Şubesi 4. Olağan Kongresinde tek listede gidilen seçimde Metin Aloğlu şube başkanı seçildi.

Bem- Bir- Sen Şanlıurfa Şubesinin kongresi, Genel Başkan Mürsel Turbay, Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Tek liste halinde girilen kongrede Metin Aloğlu şube başkanı olurken, Mehmet Ali Yeşilkaya, Osman Bilden, Fehmi Fidancı ve Mehmet Dursak da yönetime seçildi.Kongre sonrası Şube Başkanı Aloğlu ve yönetimi, İl Seçim Kurulundan mazbatalarını aldı. İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Doğan’dan mazbatasını alan Şube Başkanı Metin Aloğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bem- Bir- Sen Şanlıurfa Şubesi 4. Olağan Kongresinde şube başkanlığına aday olduğum seçimi, olağan genel kurulumuzdaki birlik ve beraberlik içerisinde şube başkanı olduk. Tüm belediyelerimizdeki üyelerimize destekleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozamayacağını kanıtladık. Bu olağan seçimin kazananı sendikamız Bem- Bir- Sen olmuştur.”

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