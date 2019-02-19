Belgesel çeken ekibe Karaca sürprizi

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası'nda belgesel çekimi yapanlar, beklemedikleri bir olayla karşılaştı. Aç kalınca yiyecek bulmak için yaylaya inen karaca, kendisini görüntüleyen belgeselcilere yaklaşarak kendini sevdirdi.

Hendek’te bulunan kentin en yüksek yaylalarından 1740 rakımlı Dikmen Yaylası'nda ilginç anlar yaşandı. Sakarya'nın yerel televizyon kanalı Tv264'e Dikmen Yaylası'nda doğa ile ilgili belgesel çekimi yapan ekip, sürprizle karşılaştı. Belgeselin çekimleri sırasında ormanda aç kalan bir karaca, yaylada çekim bölgesine indi. Karacayı gören belgeselciler, karacayı severek o anları kaydetti.