BELGEM öğrencilerinin LGS başarısı

BORNOVA Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (BELGEM) eğitime destek kursu alıp, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilerin 9'unun yüzde 1, 52'sinin yüzde 5, 109'unun yüzde 10'luk dilime girdiği bildirildi.

OKS, SBS, TEOG 'un yerini alan LGS sonuçları açıklandı. BELGEM'de eğitime destek kurslarına devam eden öğrencilerden 9'u yüzde 1, 52'si yüzde 5, 109'u yüzde 10'luk dilime girdi. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak İzmir'deki Fen ve Anadolu liselerinin 2 bin 800 kadar kontenjanının bulunduğu, bu okullara il yüzdelik dilimleri yüzde 7.2, puanı 360 ve üzeri olan öğrencilerin yerleşmesinin beklendiği belirtildi.

TERCİHLER 2 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Merkezi sınav puan üstünlüğüne dayalı merkezi yerleştirme ile okul başarı puanı ve ikamet adresine dayalı yerel yerleştirme tercihleri 2 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 13 Temmuz Cuma günü sona erecek. BELGEM de sınava giren öğrencilere tercih işlemlerinde yardımcı olacak.

İZMİR, ()

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