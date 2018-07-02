Belgelendirmede 'GTO-İMO' iş birliği

GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş. ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi arasında 'Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme' konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO Destek Mesleki Yeterlilik Merkezi’nin inşaat sektöründe 14 dalda belgelendirme yapmaya yetkili kılındığını, İnşaat Mühendisleri Odası'yla imzaladıkları işbirliği protokolü ile Gaziantep'in ekonomik yapılanmasında önemli yer tutan inşaat sektöründe farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından inşaat sektöründe 14 dalda Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere yetkilendirilen Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş., inşaat sektöründe belgelendirme yapmak üzere İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ile Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme konusunda işbirliği protokolü imzaladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Oda olarak İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi ile yaptıkları işbirliği protokolünün sektörün kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesine yönelik olduğunu, bu iş birliğinin firmalara verilecek cezaların önüne geçip istihdam ve iş güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.’nin 2018 yılının ilk ayında inşaat sektöründe; 'Ahşap Kalıpçı, Alçı Levha Uygulayıcısı, Alçı Sıva Uygulayıcısı, Betonarme Demircisi, Betoncu, İskele Kurulum Elemanı, Sıvacı, Duvarcı, Panel Kalıpçı, Isı Yalıtımcısı, Seramik Karo Kaplamacısı, İnşaat İşçisi, İnşaat Boyacısı ve Tünel Kalıpçı' alanlarında belgelendirme yapmak üzere Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirildiğini belirtti.

Gaziantep Ticaret Odası’nda gerçekleşen imza törenine GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi Başkanı Gökhan Çeliktürk katıldı. Yıldırım ve Çeliktürk yaptıkları değerlendirmede; Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun 2015 yılının Mayıs ayından itibaren hayata geçtiğini, belirlenen mesleklerde belgesiz eleman çalıştıran işyerlerine para ceza verildiğini, inşaat sektöründe çalışanların ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni mutlaka almaları gerektiğini söyledi.

İnşaat sektörünün ülkemizin ve Gaziantep'in ekonomik yapılanmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkanlar, "Bu sektör Gaziantep’in ekonomik gelişimi için lokomotif sektör. Bu yıl ve önümüzdeki yıl sınav ücreti ve belge masrafının tamamı Devlet tarafından muhataplara geri ödenecek. Devletimiz ayrıca bu belgeye sahip olan çalışanları istihdam eden işverenlere 2020 yılı sonuna kadar önemli SGK prim desteği verecek. İnşaat sektörü bu destek ve teşviklerden yararlanmalı. İşverenler bu belgeyi çalışanlarına aldırmakla hem bu önemli teşviklerden faydalanacak hem de idari para cezası ödemek zorunda kalmadan istihdama ve iş güvenliğine önemli katkı sağlayacaklar, İki kurum arasındaki bu iş birliği protokolü inşaat sektörüne önemli katkılar sağlayacak" dedi.

İş birliği protokolüne Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi Başkanı Gökhan Çeliktürk’ün yanı sıra GTO Yönetim Kurulu üyesi ve Destek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duman ile Destek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GTO Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Özgözükara da imza attı.

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