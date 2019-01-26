Belen’in dar Garip'le temizliyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() - HATAY’ın Belen ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli Hurşit İkiz, 'Garip' adını verdiği atıyla araçların giremediği sokaklardaki evlerin çöpünü topluyor.

İkiz, 9 yıldır atı ile tek başına dar sokakları dolaşarak kapıların önüne konulan çöpleri alıp, çöp konteynırına taşıdığını söyledi. Atın bakımının kendisine ait olduğunu ve yem parası verildiğini ifade eden İkiz, ” Atım Garip ile birlikte elimizden geldiğince bize ait olan 14 dar sokağı devamlı dolaşarak çöpleri alıyoruz. Temiz tutmaya çalışıyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI