Belen Kaymakamı Aydın, Dr. Betül Pekşen ile evlendi

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Dr. Betül Pekşen ile düzenlenen törenle evlendi. Nikah şahidi Hatay Valisi Erdal Ata, damada 'İtaat et rahat et' diyerek tavsiyede bulundu.

Kaymakam Aydın ile Betül Pekşen'in nikahını Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu kıydı. Betül Abdulaziz Aydın çiftinin nikah şahitliklerini Hatay Valisi Erdal Ata, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne yaptı. Çiftlerin nikah şahitliklerini yapan ve yaklaşık 6 yıldır Belen ilçesinin Kaymakamı olan Abdulaziz Aydın'a tavsiyelerde de bulunmayı ihmal etmeyen Hatay Valisi Erdal Ata, "Mülki idare amirliğini eve giderken kapıda bırak. Gazianteplilerin bir felsefesi var. Damada tavsiyelerde bulunurlar, 'Evladım itaat et rahat et' diye. Bu tavsiyeyi dikkate al" dedi.

Vali Ata, evlilik cüzdanını Betül Aydın'a takdim ederek mutluluklar diledi. Kaymakam Aydın ve eşi daha sonra tebrikleri kabul etti.

