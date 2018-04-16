Belen Dostluk Parkı açıldı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın Belen İlçe Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü ve Belen Kaymakamlığının Öncülüğünde, Halilbey Mahallesi'nde yapımı tamamlanan, Dostluk parkı düzenlenen törenle açıldı.

Düzenlenen törene Uluslararası Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Dünya Göç Örgütü yetkilileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılış gerçekleşti. Burada konuşan Belediye Başkanı Adnan Vurucu, "Halilbey Mahallemizde çocuk parkı olmadığı için hazineye ait bu arazinin düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yaparak hazırladık. Araç ve gereçlerini de Dünya Göç Örgütü tarafından temin edildi. Dostluk Parkımızın arka kısmında ki alana da piknik alanına dönüştürerek, ailelerimizin de güzel vakit geçirmelerini sağlayacağız. Göç Örgütü’ne buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve katkılarının da devamını bekliyorum” dedi. Konuşmanınh ardından parkın açılı yapıldı.

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