Belemedik yolu çevre yolunu aratmayacak

Onur Can BULAT/POZANTI(Adana),() - ADANA’nın Pozantı ilçesinin Belemedik Tabiat Parkı’nın yolu yıllar sonra Belediye Başkanı Sami Baysal’ın girişimleriyle yapılıyor.

Dizi ve filmlerin çekildiği, dünya evine girecek gelin ve damatlara adeta fotoğraf stüdyosu olan Belemedik yolu Pozantı Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa çalışmasıyla Çakıt çayına yakın yerlere dolgu yapılıp yükseltilecek. Daha sonra da asfaltlanarak çevre yolu aratmayacak hale gelecek.

Pozantı Belediye Başkanı Sami Baysal, Belemedik’e giderek yapılan yol çalışmalarını yakından inceledi. Kısa bir zaman sonra Belemedik yolunun muhteşem bir hal alacağını belirten Başkan Baysal, kısa süreli verecekleri bu yol çalışmasındaki halden dolayı vatandaşlardan sabırla bekleyip hoşgörülü olmalarını istedi.

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