Belediyeye yürüyüp, tepki gösterdiler

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()-KAYSERİ’nin Yahyalı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde yapılmayan yol nedeniyle meydana gelen trafik kazasını protesto eden vatandaşlar, Yahyalı Belediyesi önünde toplanarak, tepkilerini dile getirdi.

Yahyalı’da vatandaşlar söz verilip, yapılmayan yol nedeniyle, akşam saatlerinde belediye önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Öfkeli vatandaşlar, bir süre belediye önünde protesto gösterisi yaptı.

“VERİLEN SÖZ TUTULMADI”

Polisinde belediye çevresinde önlem aldığı olayda, vatandaşlar, “Verilen sözün tutulmasını istiyoruz. Bize söz verdiler, ama sözü tutmadılar. Bir arkadaşımız kaza geçirdi” ifadelerini kullanarak, “Başkan buraya” sloganı attı, ancak Belediye Başkanı Esat Öztürk, Bünyan, Develi ve Hacılar İlçe Belediye Başkanları ile birlikte Turizm ve Kalkınma Konferansı için yurt dışında yani Kudüs’teydi. Bir süre belediye hizmet binası önünde tepkilerini gösteren ve slogan atan vatandaşlar, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

BAŞKAN ÖZTÜRK: BİZİM SORUMLULUĞUMUZDA DEĞİL

Diğer yandan vatandaşların tepki gösterdiği yolla ilgili olarak açıklama yapan ve Kudüs’te, Turizm ve Kalkınma konferansında olduğunu belirten ve bu yönde sosyal medya hesabından fotoğraflar da paylaşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün de söz konusu yolun sorumluluğunun Yahyalı Belediyesi’nde olmadığını belirtti. Öztürk, yetkililerin kısa zamanda yoldaki çalışmalara başlanacağını kendisine ilettiklerini de dile getirildi.

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