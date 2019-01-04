Belediyeye ait taşınmazlar satıldı

ANTALYA, () - SERİK Belediyesi'ne ait 7 işyeri ve 6 konut, belediyenin bir şirkete borcu nedeniyle icra kanalıyla satıldı.

Serik Belediyesi'nin bir firmaya olan borçları nedeniyle Belek Turizm Merkezi'ndeki bazı taşınmazları icra yoluyla satışa sunuldu. Serik İcra Müdürlüğü tarafından açık artırmayla satışa çıkarılan ve mülkiyeti Serik Belediyesi'ne ait 7 işyeri ve 6 konut yoğun ilgi gördü. Serik Belediye Başkanlığı Nikah Salonu'nda yapılan ihale öncesi geniş güvenlik önlemi alındı. İhaleye katılanların ellerinde poşetlerle para getirmesi dikkati çekti. 13 taşınmaz toplam 5.8 milyon liraya satıldı.

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