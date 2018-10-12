Belediyespor yönetimi toplandı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Belediyespor'un yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve Belediyespor yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi. Kulüp Başkanı Muharrem Yavuz'un da katıldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Belediyespor kulübünün ilçe adına çok önemli çalışmalara imza attığını ifade etti. Kulübün başarısı için çaba gösterdiklerini belirten Başkan İrban, "Temennimiz kabiliyetli sporcular yetiştirmek" dedi.

Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Yavuz ise “Hedefi ve ilkeleri olan bir başarı yolculuğuna çıktık. Sahada kolay teslim olmayan ve yarışın daima içerisinde olan bir takım oluşturma gayreti içerisindeyiz. Zoru başarmak için kendi kaynakları ile kurumsal bir takım oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

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