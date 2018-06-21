Belediyeden ücretsiz otopark hizmeti

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Belediye Başkanı Rifat Özkan otopark sorununu ortadan kaldıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Trafikteki araç sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, belediye olarak otopark sorununa çözüm üretmek için açık otopark ve yer altı otoparklarının sayısını artırdıklarını söyledi. Vatandaşa her açıdan daha yaşanabilir bir Niğde sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Özkan, "Belediyemizin arkasında bulunan eski devlet hastanesinin yıkılmasıyla alanı açık otopark olarak düzenledik. Bu alanı da otopark olarak vatandaşımızın hizmetine ücretsiz olarak sunduk" dedi.

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