Belediyeden sokak hayvanlarının kışın beslenmesi konusunda uyarı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kış mevsiminde sokak hayvanlarının yaşam koşullarının zorlaştığına dikkat çekildi ve yapılabilecekler hakkında önerilerde bulunuldu.

Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hava koşullarının hayatı zorlaştırıldığı belirtilerek, “Hava koşulları insanların hayatını zorlaştırdığı gibi sokakta yaşayan canlıların da yaşam koşullarını zorlaştırmaktadır. Bu zor koşulları atlatabilmeleri için biraz yardımımıza ihtiyaç duymaktalar. Sokakta yaşayan canlılar, aç kalmadıkları sürece zor şartlarda hayatlarını devam ettirebilmekteler. Ancak aç kalırlarsa onlar için soğuk havalar ölümcül olabilmektedir. Sokakta yaşayan kedi köpek için çöpün yanına yiyecek bırakmak, kuşlar için cam kenarlarına ya da yüksek noktalara ekmek parçaları ufalamak soğuk havalarda hayatta kalmaları için yapabileceğimiz küçük şeylerdir. Kediler soğuk havalarda araba motorları sıcak olduğu için yeni park etmiş arabaların motor boşluklarına girebilmektedir. Böyle bir durumda kaputa vurarak yada gürültü yaparak aracımıza bindiğimizde kedilerin buradan kaçmasını sağlayabiliriz. Sokakta yaşayan hayvanlar için hepimiz duyarlı olmalıyız. Yaşadığımız dünyanın sadece insanlara ait olmadığını unutmamalıyız” denildi.

Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin olumsuz hava koşullarında sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik faaliyetlerini artırdığı kaydedildi.