Belediyeden soğuk havada sıcak çorba

BORNOVA Belediyesi, sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitme telaşı yaşayan İzmirlileri metronun Bornova İstasyonu’nda sıcak çorbayla karşılıyor. Kış boyunca hafta içi her gün 06.30 - 08.30 saatleri arasında vatandaşlara çorba ikram ediliyor.

İşe ve okula yetişme telaşındaki İzmirlilerin içi pratik bir şekilde kısa sürede hazırlanan sıcak çorbalarla ısınıyor. Vatandaşlar domates, mercimek ve Ezo gelin olmak üzere ikram aracındaki hazır çorba çeşitlerinden dilediğini seçip içebiliyor. Bornova Belediyesi’nin sıcak çorba ikramı her yıl aralık, ocak ve şubat olmak üzere 3 ay sürüyor. Hafta içi her gün ortalama 600 kişiye çorba dağıtılıyor. 3 aylık sürede yaklaşık 40 bin bardak çorba ikram ediliyor.

İZMİR, ()

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