Belediyeden sınava girenlere simit ve meyve suyu

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi Temel Yeterlilik Sınavı'nın yapıldığı ilçedeki tüm okullarda öğrencilere simit ve meyve suyu ikramında bulundu.

Haliliye İlçesi’nde Temel Yeterlilik Testi’nin yapıldığı tüm okullarda öğrenci ve öğrencilerini bekleyen velilere, Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla simit ve meyve suyu dağıtıldı. Okul bahçeleri ve sınavların yapıldığı okul çevrelerindeki parklarda öğrencilerini bekleyen velilere Haliliye Belediyesi ekipleri tarafından simit ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Davut Zeki Akpınar, Nureddin Mahmud Zengi ve Şanlıurfa Anadolu Lisesinde öğrenciler ve velilerle bir araya geldi. Ailelerle görüşerek, simit ve meyve suyu ikramında bulunan Başkan Demirkol, öğrenciler için zihin açıklığı diledi. Ailelerle bir araya gelen sohbet eden Başkan Demirkol, gençlere verdikleri önemi ve eğitim çalışmalarını anlattı. Başkan Demirkol yaptığı açıklamada, "Gençler bizim geleceğimiz, gençlik bizim geleceğimiz ve bu geleceğimizi inşa edecek geçlerimizi her zaman Haliliye Belediyesi olarak yanındayız. Geçmişte bu gençlerimizin eğitimi ile ilgili İlkokuldan Lise giriş sınavlarına ve Üniversite sınavlarına hazırlık kurslarımız oldu gece saat 12.00’ a kadar açık olan iki tane kütüphanemiz ve o kütüphanemizde hocalarımız soru cevap saati ve yine aynı şekilde üniversiteye hazırlık kurslarımız devam etmektedir. Bugün de gençlerimiz Temel Yeterlilik Testi sınavına girmektedirler. Ben sınava giren tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, Allah sağlıklı huzurlu bir şekilde aileleri ile mutlu bir hayat geçirmelerini nasip eylesin. Bizde Haliliye Belediyesi olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda sınavın yapıldığı okullarda gençlerimiz ve onların sınavını heyecanla bekleyen aileleri için birer ikramımız oldu. Gençlerimize Allah zihin açıklığın versin bahtları açık olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Demirkol daha sonra gençlere ve velilere başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.

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