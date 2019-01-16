Belediyeden kar temizleme çalışması

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da yoğun kar yağışının ardından Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri cadde, sokak ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Makine İkmal Birimi ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda kar yağışının başladığı andan itibaren hummalı çalışma içerisine girdi. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 200 personel görev aldı.

İki vardiya halinde çalışan ekipler solüsyon, kar püskürtme makinesi ve kar kürüme aletleriyle çalışmalarını yürütüyor. Araç ve iş makinelerinin de seferber edildiği yollarda buzlanmanın önlenmesi için kimyasal madde kullanılıyor. 4 greyder, 8 kepçe, 2 tuzlama aracı ve 2 solüsyon aracı ve kar bıçaklı traktörle şehrin dört bir yanında çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalarda vatandaşlardan da destek bekleyen ekipler, özellikle ana caddeler üzerinde kar yığınlarının oluşmaması için yol üzerine araç park edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

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