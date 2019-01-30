Belediyeden, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz market hizmeti

BURSA’da, İhtiyaç sahibi vatandaşlar için ücretsiz eşya ve giysi desteği sağlayan Yıldırım Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Proje ile dezavantajlı kesimlerin yanlarında olduklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘’Bir taraftan insanlarımızın eksiklerini gidermeye çalışırken, diğer taraftan da toplumdaki dayanışma ve kardeşlik duygusunu pekiştiriyoruz” dedi.

Yıldırım Belediyesi tarafından ‘Yıldırım’da Hayat Paylaşımla Güzel’ sloganıyla hayata geçirilen Yıldırım Paylaşım Atölyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz olarak eksiklerini gideriyor. Proje kapsamında 2018 yılından bu yana 189 ev eşyası, 2 bin 108 adet giysi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Aynı süre içerisinde 32 ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye yardımı sağlanırken, 174 adet soba dağıtımı da gerçekleşti.

‘KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYORUZ’

Yıldırımın bir dayanışma şehri olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım’da insanlar arasındaki komşuluk başta olmak üzere, samimi ilişkilerin gözetildiği bir toplum yapısına sahibiz. Bizler Yıldırım’da sosyal belediyecilik hizmetlerimizi, insanlarımıza hakkaniyetle ulaşmayı amaçladığımız bir çalışma alanı olarak görüyoruz. İhtiyaç sahiplerini beklemeden Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımızla kendilerine ulaşıyoruz. Yardım konusu insanların ihtiyaçlarını giderme hususunda hassas olunması gereken bir çalışma yapmayı gerektiriyor. Veren el ile alan el arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan insanlarımızın eksiklerini gidermeye çalışırken, diğer taraftan da toplumdaki dayanışma ve kardeşlik duygusunu pekiştiriyoruz” diye konuştu.

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