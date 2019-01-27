Belediyeden eğitime destek

ERDEMLİ(Mersin), () – MERSİN’in Erdemli ilçesinde belediye gelen talep doğrultusunda bir okulun, törenlerde kullanılmak üzere sahne, kantin ve anaokulu içerisine çocuklara uygun iki kabinli tuvalet yapımının yanı sıra okul önüne parke yapımı, çevre düzenlemesi ve dış cephe boyasını yapacak.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimin ve eğitimcinin her zaman arkasında olduklarını belirterek, ilçenin ve memleketin gelişmesinin yeni nesillere bağlı olduğunu ifade etti. Bu gelişmeye katkı sunmak adına üzerlerine düşen her görevi yerine getireceklerini ifade eden Tollu, çocukların ve gençlerin eğitimine destek olmak adına Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakım Evi, lise ve üniversite hazırlık eğitime destek kursları ile de hizmet vermeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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