Belediyeden amatör kulüplere destek

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediyesi Amatör Sporlar Haftası dolayısıyla ilçede bulunan amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yaptı.

Serik Belediyesi tarafından düzenlenen malzeme dağıtım programına Belediye Başkanı Ramazan Çalık da katıldı. Başkan Çalık genç sporculara ve spor kulüplerine forma ve top hediye etti. Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, Serik Belediyespor Başkanı Ali Aksu da Başkan Çalık'a eşlik etti.

Ramazan Çalık, "Amatör spor kulüplerimize inşallah ileride daha fazla yardımlar yaparız. Serik Belediyespor'a sponsorlar buldukça biz de sizlere daha fazla yardımlar yapabiliriz. İnşallah Serik'te sporu bir tık daha yukarı taşırız. Başardık, başarıyoruz. Alt yapılarımızı biraz daha zenginleştiririz. Sizin de alt yapılarınıza daha fazla katkı sağlarız. Önümüzdeki dönemde daha profesyonel oluruz. Daha bilinçli oluruz. Yeter ki hep birlikte el ele verelim ve çalışalım. Serik'te futbola ilgi var. Alt yapı müsait. İklim müsait. Biz yaptığımız sahalar bittiğinde amatör kulüplerimize de kullandırırız. Gönlümüz istiyor ki Serikspor'da oynayan çocuklarımızın çoğu Serikli olsun. Milli oyuncular çıkaralım. Zamanla bunun olacağına inancım sonsuz" dedi.

Malzeme dağıtımına Dikmenspor, Kadriyespor, Esnafspor, 1966 Serik Spor, Cumalıspor ve 1905 Serikspor takımlarının yöneticileri ve sporcuları katıldı.

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