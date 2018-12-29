Belediyeden 2 yeni esere destek

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanan Afyonkarahisar'da Keçe Üretimi ve Keçe Atölyeleri ile Hislerden Seslere Süleyman Raif Somer kitapları tanıtıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin desteğiyle Ülkü Küçükkurt ile Naile Rengin Oyman tarafından hazırlanan Afyonkarahisar'da Keçe Üretimi ve Keçe Atölyeleri kitabı ve Çağhan Adar ile Yunus Emre Uğur tarafından hazırlanan Hislerden Seslere Süleyman Raif Somer kitabı Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen tanıtım programıyla beğeniye sunuldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban başkanlığında aralarında hayatta olan keçe ustalarının da bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı programda kitaplar tanıtıldı.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, şehrin kültürel hayatına destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Afyonkarahisar'ın el sanatlarından olan keçecilik kültürünün değerli bir eserde toplanmasının önemine dikkati çeken Başkan Burhanettin Çoban, "Bu eserimizde keçeciliğin sadece bir sanat olarak değil, tarih olarak da ele alınması ilimiz adına büyük önem arz ediyor. Kitabımızın hazırlanmasında emekleri olan Ülkü Küçükkurt ve Naile Rengin Oyman hocamızı tebrik ediyorum" dedi.

Hislerden Seslere Süleyman Raif Somer isimli kitap hakkında da düşüncelerini aktaran Başkan Burhanettin Çoban, "Süleyman Raif Somer ağabeyimizin hem Türk Tasavvuf Musikisi, özellikle Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği üzerine çok güzel besteleri var. 100'e yakın bestesi olmasına karşın bazılarının çalışmaya alınamadığını öğrendim. Eserin hazırlanmasında Yunus Emre Uğur hocamıza, Çağhan Adar hocamıza teşekkür ediyorum. Afyon'umuzdan musiki üstadının çıkması da bizleri çok sevindirdi. Her iki eserimizin de Afyon'umuzun kültür ve sanatına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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