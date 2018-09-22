Belediyeden 15 bin kişiye aşure

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), ()-MERSİN'in Tarsus ilçesinde belediye Muharrem Ayı etkinlikleri kapsamında 4 camide yaklaşık 15 bin vatandaşa aşure dağıttımı yaptı.

Tarsus Belediyesi, etkinlikler kapsamında Ulu Cami, Küçük Minare, Cetvel Dörtlemez, Ülküköy Buharalı Abdullah Efendi Camilerinde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım nedene ile Aşure Günü'nü de kutlayan Belediye Başkanı Şevket Can, "Muharrem ayı bolluk ve bereket ayıdır. Aşure Günü'nün ruhunda, paylaşma, dayanışma birlik ve dirlik var. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozdurmasın. İçine sevgi katılan, bereketiyle pişen aşureler paylaşınca lezzetlenir, bereketlenir. Aşure Günü'nün bolluk ve berekete vesile olmasını temenni ederim. Tüm hemşehrilerimin Aşure Günleri kutlu olsun" dedi.

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