'Belediyecilikte Muratpaşa modeli'

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'nın bir anlayışın, bir yaklaşımın belediyesi olduğunu belirterek “Bir isim vermemiz gerekiyorsa, bu kamunun, halkın yararını düşünen belediyeciliktir" dedi.

Başkan Uysal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, il ve ilçe yöneticileri, mahalle temsilcileri, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi. Yerel seçimler yaklaşırken geride kalan 4.5 yıla ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Uysal, Muratpaşa'nın bir anlayışın, bir yaklaşımın belediyesi olduğunu söyledi. Gerek temel belediyecilik gerekse sosyal hizmet alanında yapılan tüm çalışmaların bu anlayışın sonucu olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Bir isim vermemiz gerekiyorsa, bu kamunun, halkın yararını düşünen belediyeciliktir. Dünyanın birçok kentinde bu anlayışı takip eden belediyeler var. Biz, bu anlayışı Antalya'ya, Muratpaşa'ya uyarladık. İnsanlar bugün var yarın yok. Bir anlayışın belediyesi olarak bir marka oluşturalım istedik" diye konuştu.

PLANLI DÖNEM

Belediyecilikte Muratpaşa modelinin Türkiye'de belediyeciliğin alışılagelen kalıplarını kırdığını belirten Başkan Uysal, “Belediyecilikte bir anlayış, yerel yönetim pratiklerini sadece yol, sokak, binadan ibaret görüyor. Bunlar önemsiz mi? Hayır çok önemli. Zaten vatandaşın algısı da bu yönde. Yolu, kaldırımı bozuk bir insana dünyanın en iyi kültür hizmetini de sunsanız bir anlamı olmuyor. Günlük hayat çok önemli. Bu işin alfabesi. Biz de bunun bilincinde olduk ve geride bıraktığımız 4.5 yıl içinde geniş çaplı bir yatırım planlaması yaptık ve bu planlamayı hayata geçirdik" diye konuştu.

KİŞİLER DEĞİL TOPLUM KAZANDI

Belediyeciliğin temel hizmet alanları olarak ifade edilebilecek bu noktalarda Muratpaşa'nın en büyük farkının kişilere değil topluma kazandırmak olduğunu kaydeden Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkan Şoray Kültür Merkezi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi yatırımlarını da bu dönem içinde tamamladık. 'Topluma kazandırma' derken işte bunu ifade ediyorum. Binanın da sosyal demokratı var. Türkiye'de opera binaları yıkılırken, ülkenin yüz akı bir kültür merkezi yatırımını gerçekleştirdik. Türkiye'nin sivil toplum alanı daralırken kentin ortak aklının oluşmasını sağlayacak, kamuyu denetleyecek bir yapıyı tüm derneklerle birlikte sivil toplum merkezimizde oluşturmak için yola çıktık. Adı bir dönem suç örgütleriyle anılan ama tapu sorunundan imara birbiri ardına gerçekleştiğimiz çalışmalarla gündelik hayatı değiştirdiğimiz Zeytinköy'de, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'ni hizmete açtık."

HEDEF FARKI AÇMAK

Partisinin Muratpaşa'da yerel seçimler noktasında herhangi bir sorun yaşamayacağını söyleyen Başkan Uysal, “CHP, Muratpaşa Belediye başkanlığını kazanacaktır. Bunun dışında yapılan yorumlar, mezarlık kenarında ıslık çalmaktır. Bu bir iddia değil. Muratpaşa'da yaptığımız işlere ve Muratpaşa sakinlerinin düşünce dünyasına bakarak bunu ifade ediyorum" diye konuştu.

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