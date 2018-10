Belediye toplu konut projesinde alt yapı çalışmalarına başladı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından Berdan Nehri kenarına yapacak oldukları toplu konut için alt yapı çalışmalarına başlandı.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Berdan konutların yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Can, her projenin Tarsus’ta yaşayanların huzur ve refahı için olduğunu belirterek, "Bizler şehir içinde 45 mahallemiz, 129 tane köyümüz ve kapanan 5 tane belde belediyemizle birlikte toplam 179 tane mahallemize hizmet vermekteyiz. Bizler ayrım yapmadan, ayırmadan, ötekileştirmeden Tarsus’umuzda yaşayan bütün insanlarımızı kucaklayarak mahalle ve köylerimizin isteği doğrultusunda hizmetlerimizi vatandaşlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Allah’ın izniyle 500 toplu konut projesi için ‘Bismillah’ diyerek alt yapı çalışmalarına başladık. İnşallah 2 veya 3 aya kadar üye kayıtlarımız başlayacak. TOKİ’den daha ucuz ve daha konforlu konutlar yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tarsus da evlenmeyen kimse kalmayacak. Hemşerilerimizi Rabbimin izniyle evlendireceğim, ev sahibi yapacağım" dedi.

Çalışmakla ilgili bir sıkıntılarının olmadığını ifade eden Başkan Can, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bütün hemşerilerimizi kucakladık, kucaklamaya da devam edeceğiz. Şunun bilincindeyiz hemşerilerimizin duası bizim gücümüze güç katıyor. Biz de gündüz yorulmadan, gece uyumadan var gücümüzle, ayrım yapmadan, dini, dili, ırkı, milleti, memleketi, partisi ne olursa olsun şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Can, önümüzdeki günlerde konut hakkında detaylı açıklama yapacaklarını sözlerini ekledi.

