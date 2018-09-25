Belediye tiyatrosu sezonu açıyor

ALANYA, () - ALANYA Belediye Tiyatrosu 2018- 2019 sezonunu 'Kral Olmak İstemeyen Aslan' adlı çocuk oyunuyla açıyor.

Alanya Belediye Tiyatrosu'nun Nilbanu Engindeniz'in yazıp yönettiği, Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından kukla tiyatrosu olarak hazırlanan çocuk oyunu 'Kral Olmak İstemeyen Aslan' basına tanıtıldı. Kültür Merkezi'nde yapılan basın lansmanına, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, Rejisör Murat Atak, Belediye Tiyatrosu Sanat Koordinatörü Esra Kutertan Tığlı, oyunun yazar ve yönetmeni Nilbanu Engindeniz ve oyuncular katıldı.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sanat alanındaki başarılarının Avrupa ölçeğinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Yücel, "İnşallah daha başarılı, daha güzel oyunlar ortaya koyacağız. Biz lojistik olarak sanatçılarımıza bütün destekleri vermeye çalışıyoruz, vereceğiz de. Yönetim olarak her zaman sanata ve sanatçıya önem veren bir yapıya sahibiz. Bunu da bu zaman dilimi içinde görmüşsünüzdür inşallah. Bu zaman diliminde Belediye Tiyatrosu, 86 bin seyirciye ulaştıysa bu büyük bir başarıdır; daha sonraki yıllarda daha da ileriye gidecektir. Sanatçılarımız daha büyük hedefler koyacak. Biz Alanya Belediyesi olarak diğer belediyelerle kıyaslanırken hep büyükşehirler ve Avrupa baz alınarak kıyaslanmalıyız. İnşallah daha da hedef büyüterek kitleleri çoğaltarak kitleleri bu salonlara çekerek hedefe doğru gideceğimize inanıyorum. Tüm oyuncularımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

TEO KRAL OLMAK İSTEMİYOR

Oyunun yazarı Nilbanu Engindeniz oyunu şöyle özetledi:

"Aslan kral emekli olacaktır. Yerine ise tek oğlu olan küçük aslan Teo geçecektir. Eğlenceyi çok seven Teo kral değil, bir sirk yıldızı olmak istemektedir. Fakat ormanda, aslan türünden olmadığı halde kral olmak isteyen biri vardır; maymun Momo. O ise annesi ve arkadaşının zorlamasıyla sirkte çalışmak zorundadır. Bu ikilinin yolları oyunun sonlarına doğru kesişecektir. Bakalım sonunda kim kral olacak?"

PRÖMİYER 2 EKİM'DE

2 Ekim Salı günü saat 14.00'de seyircisiyle ilk kez buluşacak olan oyun, yine 3 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da ikinci kez sahnelenecek. Kukla tiyatrosu olarak sergilenecek oyun, sezon içinde belli aralıklarla salı günleri seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

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