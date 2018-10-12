Belediye personeline yangın söndürme ve ilk yardım eğitimi

MERSİN, () - MERSİN'de Akdeniz Belediyesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında belediye personeline, olası yaralanmalarda ilk yardımın nasıl yapılması gerektiği ile yangın söndürme konularında teorik ve pratik eğitim verildi.

Akdeniz Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı, müdürlüklerde görevli yangınlara müdahale ekibine yönelik hizmet içi eğitimi düzenledi. Belediye konferans salonunda düzenlenen çeşitli görsellerle aktarılan programda, personele; gerek olası kazalarda kazazedelere ilk yardımın nasıl yapılacağı ile birlikte yangınların çıkış nedenleri, yangından korunma ve söndürme eğitimleri verildi.

Akdeniz Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Gamze Ertürk Sağın, yangın esnasında kurum personelinin yapması gerekenlerle ilgili bilgiler aktarırken, Belediye Hekimi Dr. Ruşen Behrem de yara ve yanıklara ne şekilde ilk yardımda bulunulması gerektiğini anlattı. Konferans salonunda verilen eğitiminin son bölümünde ise, Yenimahalle’de bulunan belediyenin makine ikmal sahası içinde, uzman eğitmenlerce belediye personeline yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı. Personelin, yangınlara müdahaleye karşı deneyim kazanmasının amaçlandığı tatbikatta; yangın türleri, yangın söndürme cihazlarının özellikleri ve nasıl kullanılması gerektiği, yangın esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ilkyardım ve yangına müdahale konularında verilecek teorik ve pratik eğitimlerin çok önemli olduğunun altını çizdi. Eğitimi veren Sivil Savunma Uzmanları ve programa katılan personele teşekkür eden Başkan Pamuk, "Tedbirsizlik veya bilgi eksikliği, ne yazık ki kimi zaman ciddi yaralanmalara hatta ölümlere yol açan kazalara neden olabilmektedir. Bu nedenle, kazalarda ilk yardımın nasıl uygulanması gerektiği ve yangınlara müdahale konularında, sivil savunma uzmanlarınca, personelimizin teorik ve de pratik bilgi ve eğitim düzeyini yükseltmek, üzerinde önemle durduğumuz bir konudur. Zira bu bilgiler, gündelik hayatın her anında ihtiyaç duyabileceğimiz çok önemli bilgilerdir. Alınması gereken bazı küçük tedbirler veya bu konularda doğru ve yeterli bilgi sahibi olmak, müdahaleyi doğru ve zamanında yapmak; can kayıplarının, yaralanmaların ve olası felaketlerin önüne geçebilir" diye konuştu.

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