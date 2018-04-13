Belediye personeline 'Taşınır Mal Mevzuatı' eğitimi

ANTALYA, () - DÖŞEMEALTI Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğünün hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında personele 'Taşınır Mal Yönetmeliği' hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla sürdürülen hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında Taşınır Mal Yönetmeliği eğitimi verildi. Döşemealtı Belediyesi Meclis salonunda yapılan seminere belediyenin ilgili birimleri katıldı. Uzman Yılmaz Öztürk tarafından verilen eğitimde, Taşınır Mal Yönetmeliği Mevzuatı, Çıkış ve Kayıttan Düşme İşlemleri, Kayıt Araması ve Stok Takibine İlişkin İşlemler, Taşınır Rapor İşlemleri, Harcama Birimi ve Muhasebe Birimi arasındaki İşlemler ve Yıl Sonu İşlemleri, Teslim Belgesi, Taşınır İadesi ve Taşınır Listesine İlişkin İşlemler, Kamu Harcama işlemleri hakkında bilgiler verildi.

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