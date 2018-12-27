Belediye personeline sağlık semineri

BURSA’da, Osmangazi Belediyesi hizmet içi eğitim programı kapsamında belediye personeline çocuklarda görülen kış hastalıkları ile ilgili seminer verildi. Seminere konuşmacı olarak katılan Uzmanı Dr. Sabahat Karakaşlılar, beslenmenin önemine değinip, ‘’Çocuklarımızın enfeksiyondan korunması adına en önemli husus beslenmedir’’ dedi.

Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, kış mevisiminin gelmesiyle birlikte giderek daha sık görülmeye başlayan grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklardan korunma yöntemleri ile ilgili seminer düzenledi. Meclis Salonu’nda düzenlenen seminerde, çocuklarda görülen kış hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma yolları anlatıldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sabahat Karakaşlılar tarafından bulaşıcı hastalıklardan korunma ana başlığı altında verilen eğitimde; belediye personeline enfeksiyon, rahatsızlık, hastalık sinyalleri, en sık görülen kış hastalıkları, soğuk algınlığı, grip, alt ve üst solunum yolları hastalıkları gibi çeşitli konular hakkında bilgiler verildi.

‘AŞILANMA ÖNEMLİ’

Kış aylarıyla birlikte nezle, bademcik iltihabı, grip gibi solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artığını ve aşı ile bu sıkıntıların önlenebileceğinin altını çizen çizen Dr. Karakaşlılar, “Çocuklarımızın enfeksiyondan korunması adına ebeveynlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli husus beslenmedir. Hijyen konusunda ise çocuklara özellikle el yıkama alışkanlığı aşılanmalıdır. Çünkü okullardaki bulaşma en çok elle temas, hapşırma, tükürük gibi damlacık yollarıyla bulaşıyor. Dolayısıyla öğretmenlerimizin sınıfın hijyeni ve havalandırmasına dikkat ederek, hasta çocukların istirahat etmesini ya da diğer çocuklarla temas etmemesini sağlamaları gerekiyor. Tabi aşılanma da önemli. Aşı antivirüsal koruma sağlamakta ve bu rahatsızlıklara yakalanma ihtimalimizi minimize etmekte” ifadelerini kullandı.

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