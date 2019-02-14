Belediye personeline omurga sağlığı semineri

OSMANGAZİ Belediyesi personeline oturma ve duruş bozukluklarına bağlı olarak gelişen omurga hastalıklarına yönelik seminer verildi.

Yatırım projelerinin yanı sıra geliştirdiği sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Osmangazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programı çerçevesinde omurga hastalıklarında endoskopik cerrahi uygulamaları eğitimi düzenledi. Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde bel, sırt, boyun fıtıkları, erken dejenerasyon, kireçlenme gibi konulardan bahsedildi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hayati Aygün eşliğinde pratik bilgilerin yanı sıra çeşitli uygulamaların da yaptırılması, personelin derse etkin katılımını sağladı. Aygün, özellikle ofis çalışanlarının bu tür eğitimlerden faydalanmasının erken teşhiste büyük rol oynadığını belirtti.

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