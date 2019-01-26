Belediye Personeline Madde Bağımlılığı Semineri

OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, belediye personellerine "Bağımlılık yapıcı maddelerin arzı ile mücadele" konulu eğitim semineri verildi.

Belediye Meclis salonunda gerçekleşen, İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında düzenlenen eğitim programına birim müdürleri ve personeller katıldı.

Toplantıda, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Polis Memuru Feyzi Ayıntaplı tarafından, bağımlılık yapıcı maddelerin arzı ile mücadele çalışmaları kapsamında farkındalığı artırmak, gençleri ve aileleri bağımlılık yaratan maddelerden uzak tutmak, toplumsal bilinci artırmak amaçlı sunum gerçekleştirildi.

Katılımcılara, madde bağımlılığı nedir, bağımlı olan kişilerin özellikleri nelerdir, sokak satıcıları nasıl tanınır, narkotik maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekânların nereler olduğu, bağımlılık yapan madde kullanımının sonuçları ve zararlı maddelerin kullanımını engellemek için alınması gereken tedbirler konusunda ayrıntılı bilgiler sunuldu.

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