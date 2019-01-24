Belediye personeline İlk Yardım Eğitimi verildi

OSMANGAZİ Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri kapsamında personeline uygulamalı ilk yardım eğitimi verdi. ABC İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı gibi konularda katılımcılara uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

Osmangazi Belediyesi, iş yerlerinde bulundurulması zorunlu olan ilk yardımcı personelin yetiştirilmesi adına belediye personeline ilk yardım eğitimi verdi. ABC İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerde genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalar, şeker koması, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ile yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı. Eğitimi konunun uzmanı olan Özgül Salih Çeçener, Nilgün Bir ve Ömer Kılış verdi. İlk yardım eğitiminin insan hayatı için büyük önem taşıdığını ifade eden eğitmen Çeçener, “Bir ay boyunca devam edecek temel ilk yardım eğitimlerimizden 200 personel yararlanacak. Eğitimi tamamlayan personeller, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen sınava girerek sertifika almaya hak kazanacak. İlk yardım eğitimi hayatımızın ehliyetidir. Bu konuda hassasiyet gösteren Osmangazi Belediyesi’ni kutluyorum” dedi. Katılımcılara eğitim sonrası sertifika verilecek.

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