Belediye personeline eğitim semineri

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline trafik kuralları, sokakta suç oluşturabilecek unsurlar, polis birimlerinin görevleri konusunda eğitim semineri verildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri personelini trafik kuralları, sokakta suç oluşturabilecek unsurlar, polis birimlerinin görevleri hakkında bilgilendirdi. Temizlik işleri personelinin katıldığı eğitim seminerinde, emniyet kemerinin önemi, trafikte cep telefonu kullanımının kaza riskini nasıl artırdığı, trafikte yapılan yanlış davranışların nelere sebebiyet verebileceği üzerinde duruldu. Trafikte bireylerin üzerine düşen sorumluluğu hem örnekler vererek hem de sunumlarla anlatan polis, suç ve suç unsuru oluşturabilecek konular hakkında da bilgi aktardı.

EMNİYET GÜÇLERİ BİLGİLENDİRİLMELİ

Eğitim seminerinde trafik kuralları ve suç unsurları oluşturabilecek konuların yanı sıra polis birimlerinin görevleri de detaylı olarak anlatıldı. Sahada çalışan belediye personelinin bölgelerinde karşılaştıkları eksikleri ve sıkıntılı durumları fark eder etmez emniyet güçlerine bildirmesi, suç ve suç unsuru oluşmadan önlem alınması gerektiği vurgulandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki eğitim seminerine Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Alanay da katıldı.

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